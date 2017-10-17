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iPhone X Sınırlı Sayıda Gelecek

iPhone X Sınırlı Sayıda Gelecek
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Mobil
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Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone X, şüphesiz bu zamana kadar ki en donanımlı iPhone modeli. Fakat bu durum, şirketi tedarik konusunda bir hayli zorluyor. Zira TrueDepth kamera sistemi ve OLED ekran konusunda yaşanılan üretim problemleri, ilk iPhone X gönderilerinin sınırlı sayıda olmasına neden olabilir.

Cupertino merkezli teknoloji devi, iPhone X'in tedariğinde darboğaz yaşıyor. Durumunun ne kadar sancılı olduğu, bugün gelen haberlerle daha net ortaya çıktı. Yeni rapor, Foxconn'dan gelecek ilk gönderilerde iPhone X sayısının beklenenden daha aşağıda olacağı gösteriyor.

DigiTimes tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, Foxconn'un depolarından ayrılan ilk telefon serisi sadece 46.500 adet. Geçen hafta, TrueDepth kamera sisteminin başka bir rapor üretim hattında sorunlara neden olduğunu ve iPhone X'in 50.000'den daha az üretileceğini iddia eden raporlar ortaya çıkmıştı.

Apple için iyi haber ise, Foxconn'un haftada 400.000 iPhone X üretme kapasitesine sahip olması. Daha önce Foxconn'un haftada 100.000 iPhone X üreteceği açıklandığı düşünüldüğünde, bu oldukça büyük bir artışa işaret ediyor.

Apple, iPhone X için ön siparişleri 27 Ekim'de alacak. Piyasaya çıkış tarihi ise 2 Kasım olarak açıklandı. Tüm zorluklara rağmen belirlenen tarihlerde herhangi bir ertelemenin olmayacağı söyleniyor. 

Fakat şu bir gerçek ki, kısa bir süre için de olsa iPhone X'i bulmak bir hayli zor olacaktır. Gerçi bizdeki 6.099 TL'lik fiyat el yakacağı için cihazı bulmanın pek de zor olacağını düşünmüyorum.

Siz iPhone X almayı düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.

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ETİKETLER: iPhone Apple iphone x foxconn

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