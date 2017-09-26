iPhone X'un Ön Siparişleri 50 Milyonu Geçebilir

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'dan çok farklı olmasıyla dikkat çekiyor. Donanım özelliklerinden ziyade çerçevesiz ekran, yeni yüz tanıma güvenlik sistemi, OLED ekran ve daha fazlasını sunan telefon, şimdiden pek çok tüketicinin alışveriş listesine girmeyi başardı.

KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo'da bu argümanı doğrulayan bir paylaşımda bulundu. Kuo, iPhone X için yapılacak ön siparişlerin 50 milyona ulaşacağını düşünüyor. Ünlü analist aynı zamanda Face ID güvenlik özelliğinin en önemli satış noktalarından biri olacağına inanıyor. Bunun için incelemelerde göstereceği performansın da beklenmesi gerektiğini söyleyen Kuo, herhangi bir sorun çıkması durumunda diğer iPhone modellerinin de etkileceğini belirtiyor.

Bu konuya dair gelen haberler sadece bununla da sınırlı değil. iPhone X'un duyurulmasından sonra iPhone 8'e olan arzın azaldığı bilgileri de gelmeye başladı. Görünüşe göre Kasım ayında çıkacak olan iPhone X'u almaya karar veren milyonlarca müşteri var.

Biz de bu vesileyle size soralım: iPhone X mu iPhone 8 mi?