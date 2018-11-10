iPhone Xs ve iPhone Xs Max Satışa Çıktı (Fiyatları Ne Kadar?)

Apple'ın en pahalı iPhone modelleri olmasıyla tarihe geçen iPhone Xs ve iPhone Xs Max ülkemizde satışa çıktı. Geçtiğimiz gün itibarıyla n11.com üzerinden satışa sunulan cihazların fiyatları beklenildiği üzere bir hayli pahalı.

Her zamanki gibi fiyatlarıyla dikkat çeken yeni iPhone modelleri n11.com'dan satışa çıkarıldı. "Apple faturalı, Apple Türkiye garantili" şeklinde bir açıklamayla sunulan iPhone Xs ve iPhone Xs Max'ın fiyatlarının şaşırtmadığını söylemek mümkün. 2018 model iPhone'ların orta segmenti olan iPhone Xs 64 GB modeli 12,999 TL'den alıcı bulacak.

Serinin üst seviye modeli iPhone Xs Max'ın 64GB'lık versiyonu ise 14.999 TL’lik dudak uçuklatan bir fiyat etiketine sahip. Normal satış fiyatı 1099 dolar olan bu cihazın Türkiye fiyatı eleştiriye açıkken, telefonu satın alabilecek kullanıcıların olup olmayacağını da yakın zamanda göreceğiz.

Pek çok konuda diğer Android modellerini ezip geçmeyi başaran yeni iPhone modellerinin pahalı fiyat etiketleri dolayısıyla topa tutulduğunu da unutmamak lazım. Aynı zamanda 64GB'lık versiyonlar için yapılan bu fiyatlandırmanın diğer depolama versiyonlarında daha da artacağını söylemek mümküm.

Peki ya siz iPhone Xs ve Xs Max'ın bu fiyatları için ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!