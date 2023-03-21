İşlerimiz Tehlikede: İşte İşçi Robot Digit

Yakın zamanda ortaya çıkan bir şirket, sosyal medyada ünlü olan Boston Dynamics robotları kadar başarılı insansı robotlar üretmeyi başardı. Üstelik bu robotlar, işlerimizi çalabilir!

Agility Robotics tarafından tasarlanan Digit isimli robot, bugün tanıtıldı. Aslen endüstride işçi olarak kullanmak üzere geliştirilen robotun önümüzdeki yıllarda sektörde yer bulması bekleniyor.

İşte İşçi Robotun Görüntüleri

15 kiloya kadar ağırlık kaldırabilen insansı robot, nesneleri tanıyarak verilen görev kapsamında istediği noktaya taşıyabiliyor. Tanıtım videosunda bir raftan aldığı başarılı bir şekilde ürün bandına yerleştiriyor. Robotun basit bir çöpü kaldırmaktan karmaşık nakliyat işlemlerini gerçekleştirebileceği belirtiliyor.

Özellikle sektörde kullanılabilir olması için uygun fiyatlı olacak şekilde tasarlanan robotun fiyatı henüz belli değil. Ancak firmanın iddialarına göre önümüzdeki yıllarda insansı robotlar sanayide yerini alabilir. Robotların özellikle insanlar için tehlikeli olan iş gücü koşullarında görev alması bekleniyor.