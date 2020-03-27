İspanya'da Ölü Sayısı Rekor Kırıyor

Son 24 saatte İspanya'da 769 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı da 7.871 kişi artarak 56.188'den 64.059'a seviyesine kadar çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre İspanya, teyit edilen vaka sayısıyla dünya çapında ilk dörtte yer alıyor. İspanya'da virüsün yayılma hızı %20 artış gösterdi ve şu anda hastanelerde yaklaşık 27.000 kişi tedavi olmaya devam ediyor.

İspanya'da ölümler giderek artıyor

Salgından en çok etkilenen şehirlerden olan Madrid'de bir buz pateni pisti morga dönüştürüldü. Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nun tıbbi malzeme depolamak için kullanılacağını söyledi.

Ölü sayısının büyük bir hızla artması nedeniyle ülkede karantina süresi 11 Nisan'a kadar devam edecek. İnsanların zorunlu haller dışında evlerini terk etmeleri pek uygun görülmüyor.

Son olarak bütçe bakanı Maria Jesus Montero, "Solunum cihazları, yüz maskeleri ve hızlı test kitleri bulmak için savaş veriyoruz. Bütün ülkeler yerli üretimi desteklemek için mücadele veriyor. Çin'den malzeme almak için mücadele ediyor." ifadelerine yer verdi.