İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter Hesabından Tepki Çeken Hareket

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın resmi Twitter hesabı, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul yerel seçimlerinin yeniden yapılacağının açıklamasının ardından sürpriz bir değişikliğe imza attı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın @istanbulbld adlı Twitter hesabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’i ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı takipten çıkardı.

YSK’nın İstanbul yerel seçimlerinin yenileneceğini açıklamasının ardından böyle bir adım atan @istanbulbld, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 31 Mart Yerel Seçimleri’nden önce 351 binin üzerinde olan takipçi sayısı, İmamoğlu’nun seçilmesinin ardından 550 bine kadar çıkmıştı; ancak yukardaki isimlerin takipten çıkarılması bu sayıyı sadece bir saatte 533 bine düşürdü. @istanbulbld hesabının an itibarıyla 502 bin takipçisi bulunuyor.

Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından Kadir Mısıroğlu’na Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

#Kültürİstanbul#KadirMısıroğlu pic.twitter.com/bdEe8SkYLs — İBB Kültür AŞ (@kultur_istanbul) May 6, 2019

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken bir diğer hareket de Belediye Başkanlığı’na bağlı İBB Kültür A.Ş’den geldi. @kultur_istanbul adlı Twitter hesabı, “Keşke Yunan galip gelseydi” ve "Mustafa Kemal Atatürk'ü sevenler cenazeme gelmesin" gibi ifadeleri sebebiyle kamuoyunda sıkça tartışılan “tarihçi” Kadir Mısıroğlu’na bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mısıroğlu’nun pazar günü akşam saatlerinde hayatını kaybetmesine rağmen, paylaşımın YSK’nın kararını açıkladığı sıralarda yapılması dikkat çekti.



