İstanbul'da Mağazanın Vitrinini İndirim Bekleyenler Parçaladı

Herkesin farklı isimlerle andığı Cuma indirimleri ilginç görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Bu sefer hedef İstanbul'da bir mağaza indirimleriydi. İşte haberimizin detayları.

Cuma günü indirimlerin en fazla yapıldığı yer şüphesiz İstanbul oldu. Özellikle bazı ürünlerde çok ciddi bir indirim olması müşterileri adeta kendinden geçirdi. Sosyal medya hesabından bazı ürünlerde büyük indirimlerin olacağını paylaşan kişiler, mağaza vitrinini kıracak kadar çıldırdı.

İstanbul'da mağaza önünde insan seli oluştu

Giyim üzerine satış yapan bir indirim mağazası Cuma günü indirimleri nedeniyle kendi hesabından paylaşım yaptı. Kalabalık bunu duyar duymaz mağaza önüne koştu ve yaklaşık olarak 1000 kişi toplandı.

Mağazadan daha fazla ürün almak isteyenler yüklendikçe yüklendi ve en sonunda mağaza vitrinleri parçalandı. Sonuç olarak işyeri önüne birçok polis ve ambulans geldi. İşlerin bu kadar çığırından çıkacağını muhtemelen mağaza sahipleri de tahmin etmiyordur.

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