İstanbul Valiliği Açıkladı: Yat ve Tekne Düğünleri Yasaklandı

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam eden yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni tedbirler aldıklarını açıklamıştı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan son açıklama ile birlikte yat ve tekne düğünleri yasaklandı. Düğün genelgesine uymayan kişilere para cezası uygulanacak. Valilik tarafından yapılan açıklama ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

İstanbul Valiliği Yat ve Tekne Düğünlerinin Yasaklandığını Duyurdu

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu geçtiğimiz haftalarda düğünlere yönelik koronavirüs tedbirlerini açıklamıştı. Tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmemesi, Düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere müsaade edilmemesi gibi birçok kararlar alınmıştı. Valilik tarafından yapılan son açıklama ile birlikte yat ve tekne düğünleri yasaklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin başarıya ulaşması için İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeler ile maske takma zorunluluğu getirilmiş, şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığına düzenlemeler yapılmış, düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere kısıtlama getirilmiştir" ifadeleri yer aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamı şu şekilde: