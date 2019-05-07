İşte 2019'un En İyi Android Uygulamaları ve Oyunları (Google Play Awards)

Google’ın bugün TSİ 20.00’de başlayacak geliştirirler konferansı I/O 2019 öncesi 2019 Google Play Award kazananları açıklandı. İşte Google Play Ödülleri alan 2019’un en iyi Android oyunları ve uygulamaları:

Google, YouTube üzerinden de canlı olarak yayınlayacağı I/O 2019 Geliştiriciler Konferansı öncesinde Google Play Award 2019 kazananlarının listesini paylaştı. 2019 yılının ödüllü uygulama ve oyunları listesi, toplam kalite, güçlü tasarım, teknik performans ve yenilikçiliği etkileyen kriterleri içeren dokuz kategoriye ayrılıyor. Google’daki çeşitli ekipler tarafından seçilen adayların ödülleri 6 Mayıs etkinliğinde gümüş bir kupa oldu. Ayrıca Play Store’da öne çıkarıldılar.

Kalite için çabalayan ve Android’de yenilikçiliği teşvik eden geliştiricilerin öne çıktığı Google Play Ödülleri 2019 kazananları şöyle:

2019’un Kazananları (En iyi Android Uygulamalar ve Oyunlar)

En İyi Çıkış Yapan Uygulamalar

En İyi Çıkış Yapan Oyunlar

Dikkat Çekenler

En İyi Erişilebilirlik Deneyimi

En İyi Sosyal Etki

Dikkat Çeken Yaşam Uygulamaları

En İyi Eğlence Deneyimi

En Güzel Oyunlar

En Yaratıcı