İşte Bomba Özellikleriyle iOS 12 Konsepti

Yaptığı çalışmalarla adından söz ettirmeyi başaran tasarımcı iOS News And More, bugün yepyeni iOS 12 konseptini sundu. Misafir moduna, uygulama ve ses çubuğuna ve daha fazlasına sahip olan bu konsepte isterseniz daha yakından bakalım.

Her zaman daha verimli ve kullanışlı bir iOS sunmak isteyen Apple, iOS 12'yi Haziran ayında gerçekleşecek olan WWDC 2018 etkinliğinde tanıtacak. Ancak yeni yayınlanan bir konsept tasarımı, gerçekten iOS kullanıcılarının ağzını açık bırakmaya yetiyor. İşte o iOS 12 konseptinin özellikleri:

Ana ve Kilit ekranı

Daha sade ve kullanışlı bir kilit ekranı sunan iOS 12'de üstten aşağı doğru çekilince hava durumu ve daha fazlası görülebilecek. Direkt olarak kilidi gösteren ekran, kullanıcıların cihaza daha hızlı giriş yapmalarına olanak sağlıyor.

Ayrıca konsept tasarımında istediğiniz uygulamaları kilitleme şansına da sahipsiniz. Örneğin; Mesajlar girmek için koyduğunuz kilit sayesinde Face ID özelliği kullanılmadan giriş yapmak imkansız. Hem bu şekilde Face ID'nin kullanım alanı da artmış oluyor.

Ses Çubuğu

iOS 11 ile çözülemeyen bu sorun, tüm kullanıcıları deliye çevirmişti. Ancak iPhone X'daki çentik tasarımı göz önüne alınarak yapılmış bu çubuk, "ses seviyesini değiştirmek için çok daha kolay bir yol" olarak tanımlanıyor. Ayrıca tasarımsal anlamda da, ekranın üst kısmını kapladığı için bir hayli şık duruyor.

Misafir Modu

Face ID tarafında hayal kırıklığı yaşayan kullanıcılar, dokunmatik kimliğin aksine birden fazla kişiye destek veremiyor. Bu yüzden de iPhone'u eline alan herkes tüm uygulamalara rahatça erişebiliyor. Ancak yeni gelen Misafir Modu sayesinde sadece istediğiniz uygulamalara erişim izni veriyor ve cihazın güvenliğini sağlamış oluyorsunuz.

Uygulama Çubuğu

Ekranın sağ tarafından çıkan bir çubuk sayesinde bir uygulamadayken diğer uygulamaya geçme şansına sahip oluyorsunuz. Yani ana menüye girmeden direkt olarak başka bir uygulamayla erişim içerisinde olabiliyorsunuz. Gerçekten güzel düşünülmüş bu özellik, cihazın hızına da olumlu katkı sağlayacaktır.

Diğer Özellikler

Bunların dışında iOS 12 konseptinde gelecek olan özellikler şu şekilde: Grup aramaları desteği, iPhone için Split-View, sabitlenmiş sekme ekleyebilme ve güncel bir Safari, birden fazla zamanlayıcıyı içeren bir FaceTime , sistem genelinde siyah mod (dark mode), kamera arayüzünde şık bir güncelleme.

Sizce WWDC 2018 etkinliğinde bunlara yakın özelliklere sahip, güncel bir iOS 12 görme şansımız var mı? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.