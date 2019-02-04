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  4. İşte İnternette En Çok Vakit Geçiren Ülkeler! Türkiye Kaçıncı Sırada?

İşte İnternette En Çok Vakit Geçiren Ülkeler! Türkiye Kaçıncı Sırada?

İşte İnternette En Çok Vakit Geçiren Ülkeler! Türkiye Kaçıncı Sırada
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | İnternet

İnternette en çok hangi ülkelerin zaman geçirdiğini merak ettiniz mi? Türkiye’nin de üst sıralarda yer aldığı listeye gelin hep birlikte göz atalım.

82 milyona ulaşan nüfusu ile sosyal medya platformları biçilmiş kaftan olan Türkiye, 43 milyon kullanıcı ile dünyanın en çok Facebook kullanan dokuzuncu ülkesi konumunda. Ayrıca Twitter’da 8.8 milyon, Instagram da ise 33 milyon kullanıcımız bulunuyor. Ve bu sayılar her geçen gün katlanarak artırıyor.

Yapılan yeni bir araştırmada, internette en çok zaman harcayan ülkeler belli olurken, Türkiye şaşırtıcı olmayan bir şekilde listenin üst sıralarında yer aldı. 

Listenin birinci basamağında 5 saat 4 dakika ile Filipinler yer alırken, onu sırasıyla; 4 saat 55 dakika ile Güney Afrika, 4 saat 49 dakika ile Kolombiya ve 4 saat 43 dakika ile Brezilya takip ediyor. Tayvan, 4 saat 17 dakika ile beşinci sırada bulunuyor. Onun hemen 4 saat 11 dakika ile Meksika ve Portekiz geliyor.

Ortalama 60,39 Mbps hızla internete bağlanan Türk insanı ise günün 3 saat 32 dakikasını bilgisayar ve mobil cihazlar aracılığıyla internette harcıyor. Dünya ortalaması ise 3 saat 28 dakika.

İşte internette en çok zaman geçiren ülkeler:

  1. Filipinler: 5 saat 4 dakika 
  2. Güney Afrika: 4 saat 55 dakika 
  3. Kolombiya: 4 saat 49 dakika 
  4. Brezilya: 4 saat 43 dakika 
  5. Tayvan: 4 saat 17 dakika 
  6. Meksika: 4 saat 11 dakika 
  7. Portekiz: 4 saat 11 dakika 
  8. Rusya: 4 saat 8 dakika 
  9. ABD: 4 saat 7 dakika 
  10. BAE: 4 saat 6 dakika 
  11. Singapur: 4 saat 3 dakika 
  12. Hindistan: 4 saat 3 dakika 
  13. Malezya: 4 saat 3 dakika 
  14. Mısır: 4 saat 2 dakika 
  15. Endonezya: 4 saat 
  16. Arjantin: 3 saat 59 dakika 
  17. Tayland: 3 saat 58 dakika 
  18. Polonya: 3 saat 50 dakika 
  19. Yeni Zelanda: 3 saat 45 dakika 
  20. Kanada: 3 saat 43 dakika 
  21. İngiltere: 3 saat 36 dakika 
  22. İtalya: 3 saat 36 dakika 
  23. İsveç: 3 saat 33 dakika 
  24. Türkiye: 3 saat 32 dakika 
  25. Danimarka: 3 saat 32 dakika 
  26. Vietnam: 3 saat 29 dakika 

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ETİKETLER: internet türkiye

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