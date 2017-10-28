İşte OnePlus 5T'nin Çıkış Tarihi

2017 yılında OnePlus 5 ile kendini bir hayli geliştirmeyi başaran OnePlus şirketi, yeni telefonu OnePlus 5T için gün saymaya başladı. Bugün sızdırılan bir görsele göre OnePlus 5T, 16 Kasım tarihinde tanıtılacak.

Kısa bir süre önce cihaz hakkında pek çok bilgiyi öğrenmiştik. Bu yılın modası haline gelen 18:9 ekran formatını bulunduracak olan OnePlus 5T’de ayrıca, çok daha güzel fotoğraflar çekebilecek 20MP’lik çift arka kameranın kullanıcıları karşılaması bekleniyor.

Sızdırılan görsele baktığımızda cihazın tasarımında çift kamera ve 18:9 ekran formatı bulunuyor. “Amazon Exclusive” kapsamında satışa sunulacağı düşünülen cihazın sloganında da, “Daha büyük ekran, aynı parmak izi.” yazıyor. Ayrıca 16 Kasım’da tanıtılacak olan cihazın çıkış tarihi kapatılmış. Bunun nedeni ise henüz belirsizliğini koruyor.

FHD+ çözünürlüğünde olacağı söylenen ve 5.2 inç çerçevesiz ekranla gelecek OnePlus 5T, Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alacak. 6 veya 8 GB RAM ile performansını artıracak olan cihaz, Android 8.0 Oreo işletim sistemini barındıracak.