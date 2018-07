İşte Samsung Note 9'un Fiyatı ve Renk Seçenekleri

Ağustos ayının en çok beklenen cihazı olan Note 9 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. 9 Ağustos'ta kullanıcılara sunulacak yeni cihazın iki farklı renk seçeneği ve fiyatı ortaya çıkmış durumda. Ancak Note 9 fiyatıyla pek çok kullanıcının canını sıkabilir.

Koreli üreticinin en güçlü modeli Note 9'un tanıtılmasına az bir zaman kaldı ve telefonun üç farklı renkte gelebileceğini söyleyebiliriz. Olmazsa olmaz siyah rengin haricinde sızdırılan mavi ve mor seçenekleri de bir hayli dikkat çekiyorken mor rengin özellikle kadın kullanıcılar için geliştirildiği düşünülüyor.

Lila Mor ve Mercan Mavisi olarak adlandırılan bu iki görselde Note 9'a baktığımızda, Note 8 ile üst düzey tasarım farklarına sahip değil. Yine yatay olarak konumlandırılmış kameranın dışında parmak izi bu sefer alt kısma çekilmiş. Ön tarafta ise siyah çerçevelerin küçültüldüğü gözlemleniyor.

Dahili depolama konusunda sınırları aşıp 512GB'a kadar çıkacağı dile getirilen Samsung Note 9'un bu modeli 1250 Euro fiyat etiketiyle sunulacak. 128GB'lık model ise 1050 Euro civarında olacak. Yani fiyatlandırma olarak kullanıcıları mutlu etmeyen Samsung Note 9'un ülkemizde bir hayli pahalı olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Samsung Galaxy Note9 512GB is real. Coming for ~1250 Euro in Black or Blue for Europe. (~1150 GBP) Base model now carries 128GB (up from 64 last year), priced at ~1050 Euro (~950GBP) in Black/Blue/Purple in Europe at launch: https://t.co/DCIcokL5kC