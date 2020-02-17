İşte Sosyal Medyanın Konuştuğu Hasan'ın Son Hali

Twitter'da paylaşılan bir video ile sosyal medyanın gündemine oturan Hasan'a Ankara Valiliği yardım eli uzatmıştı. Bugün ise Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabı üzerinden Hasan'ın son halini paylaştı.

Hasan İşbaşı Yaptı

Ankara'da sokakta yaşamak zorunda kalan Hasan isimli gencin, "Sokaklarda selpak satıyorum. Parasıyla çorba içiyorum. Yalnızlıktan dolayı üzülüyorum. Allah insanı sınar. Allah şu an beni sınıyor ve bana taşıyamayacağım yükü vermiyor. Umut her zaman vardır. Hayatın zor yanları muhakkak ki var. Hayat yaşamaya değer. Herkesin bir sıkıntısı, zorluğu vardır" şeklindeki açıklamaları sosyal medyada büyük takdir toplamıştı.

Paylaşılan video milyonlarca kişi tarafından izlenmişti ve Ankara Valiliği de konuyu görmezden gelmemişti. Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabı üzerinden Hasan'ın son halini paylaştı ve şu açıklamayı yaptı:

"Milletimizin gönlünü fetheden kocaman yürekli Hasan M.’i misafir ettik.Tamamlanan tedavisinin ardından bugün işbaşı yapan Hasan’ın da artık, mutlu olduğu bir işi, huzurla yaşayacağı sıcak bir yuvası var. Teşekkürler hayırseverler, Teşekkürler Türkiye."

Hemen aşağıdan Vasip Şahin tarafından paylaşılan görsellere ulaşabilirsiniz.

Milletimizin gönlünü fetheden kocaman yürekli Hasan M.’i misafir ettik.Tamamlanan tedavisinin ardından bugün işbaşı yapan Hasan’ın da artık, mutlu olduğu bir işi, huzurla yaşayacağı sıcak bir yuvası var.

Teşekkürler hayırseverler,

Teşekkürler Türkiye. pic.twitter.com/stsystayUD — Vasip Şahin (@vasipsahin) February 17, 2020

Ankara Valisi Vasip Şahin'in geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşım: