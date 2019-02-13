İşte TikTok'u En Çok İndiren Ülkeler! (Türkiye Kaçıncı?)

Son dönemde olduka popüler olan TikTok'un indirme rakamları açıklandı. Sürekli internette karşımıza çıkan reklamlar sayesinde ünlenen TikTok'un indirme rakamlarını öğrenince siz de bizler gibi şaşıracaksınız. Sadece 15 saniyelik eğlenceli videolar çekmenize olanak sağlayan Dünya'nın yeni gözdesi TikTok, her geçen saniye yeni kullanıcılara sahip olmakta.

Sizlere her geçen saniyede servetine servet katan TikTok'un en çok hangi ülkerlerde kullanıldığını derledik. Listemizin 1. sırasında yer alan Hindistan, 119.3 milyonluk indirme rakamına sahip. Hindistan'a eşlik eden bir diğer ülke ise Amerika. ABD'de TikTok'u indiren kullanıcıların sayısı 39.6 milyon. TikTok'u Dünyada en çok indiren 3. ülke bu sefer çok uzaklarda değil.

28.4 milyon indirme sayısı ile ülkemiz 3. sırada yer almakta. Ülkemizi 24.3 milyon ile Rusya takip etmekte. 19.7 milyonluk kullanıcıya sahip olan Meksika'yı 18.4 milyon ile Brezilya izlemekte. Dünyada TikTok'u en çok kullanan 7. ülke de Pakistan. Pakistan'ın hemen gerisinde 9.7 milyon ile Suudi Arabistan gelmekte. 9.1 milyon ile Fransa, Suudi Arabistan'a eşlik etmekte. Listemizin sonunda 8.8 milyonluk indirme sayısı ile Almanya yerini almakta.

İşte TikTok'u en çok indiren ülkeler;

Hindistan: 119.3 milyon ABD: 39.6 milyon Türkiye: 28.4 milyon Rusya: 24.3 milyon Meksika: 19.7 milyon Brezilya:18.4 milyon Pakistan: 11.8 milyon Suudi Arabistan: 9.7 milyon Fransa: 9.1 milyon Almanya: 8.8 milyon

Sizler TikTok'u en çok indiren ülkeler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!