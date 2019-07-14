İşte Xiaomi'nin Yeni Android One Cihazı Mi A3

Geçtiğimiz yıl yeni Android One modelini sunan ve düşük fiyatıyla kullanıcıların beğenisini toplayan Mi A2'nin bu sene yeni versiyonu geliyor. İşte Xiaomi Mi A3 hakkında tüm bilinenler.

Winfuture tarafından sızdırılan görseller yeni Xiaomi Mi A3 hakkında pek çok detayı ortaya çıkardı. Ön tarafında su damlası şeklinde bir çentiğe sahip olacağı gözlenen cihazın arka kasası ise parlak cam olarak tasarlanmış durumda. Fakat Mi A3'ün bu haliyle 'kopya' olduğu düşünülüyor.

Arka kamera kurulumu ve cam kasasıyla Huawei'yi andıran, ön tarafındaki ekran tasarımıyla da OnePlus'a benzetilen Mi A3'ün yine de şık olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Özellikle Android One programında olmasından dolayı ucuz fiyatla satışa sunulması planlanan modelin Snapdragon 665 yonga setinden gücünü alacağı dile getirildi.

AMOLED 6 inç ekrana sahip olması beklenen Mi A3'ün 48MP+8MP+2MP arka kamera çözünürlüğüyle geleceği söyleniyor. Ayrıca microSD kart destekli 64/128GB dahili depolama barındıran cihaz 4000mAh bataryadan beslenecek. Henüz tanıtılma tarihi hakkında bilgi olmamasına rağmen yaz döneminde kullanıcılarla buluşacağı düşünülüyor.