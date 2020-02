İşte YouTube'un Dudak Uçuklatan Reklam Gelirleri

Google ilk kez YouTube'un para kazanma performansı hakkında daha fazla ayrıntı veriyor. Google'ın çatı şirketi Alphabet tarafından sunulan rapora göre YouTube, yalnızca bir çeyreklik dönemde 18 milyar dolardan fazla gelir elde etti.

Alphabet'in toplam gelirinin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan YouTube, yalnızca reklam gelirleriyle 15 milyar dolar kazanç sağladı. Bunun haricinde ücretli aboneliklerden de gelir sağlayan platformun 2017'den bu yana yüzde 86'lık büyüme yaşadığını da söylemek gerekiyor.

