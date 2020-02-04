İşte YouTube'un Dudak Uçuklatan Reklam Gelirleri

Google ilk kez YouTube'un para kazanma performansı hakkında daha fazla ayrıntı veriyor. Google'ın çatı şirketi Alphabet tarafından sunulan rapora göre YouTube, yalnızca bir çeyreklik dönemde 18 milyar dolardan fazla gelir elde etti.

Alphabet'in toplam gelirinin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan YouTube, yalnızca reklam gelirleriyle 15 milyar dolar kazanç sağladı. Bunun haricinde ücretli aboneliklerden de gelir sağlayan platformun 2017'den bu yana yüzde 86'lık büyüme yaşadığını da söylemek gerekiyor.

YouTube ad revenue has almost doubled since 2017. Mind boggling. pic.twitter.com/LgBDav35Id — Karissa Bell (@karissabe) February 3, 2020

Google CEO'su Sundar Pichai ayrıca YouTube'un abonelik sisteminin nasıl işlediğine de ışık tuttu ve şirketin şu anda YouTube Premium ile YouTube Müzik'te 20 milyondan fazla aboneye sahip olduğunu belirtti. Yani genel olarak YouTube'un abonelikleri ve ticareti içeren reklam dışı gelirleri ise 3 milyar doları buluyor.

Alphabet'in "diğer gelir" olarak nitelendirdiği reklam dışı gelirler de son iki yılda yüzde 56 büyüme yaşadı. YouTube gibi Google'ın temel arama ağı da reklamından daha iyi performans gösteriyorken, Google'ın arama tarafında 98,1 milyar dolar gelir elde ettiği saptandı.