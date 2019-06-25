İstenmeyen Kişileri Fotoğraflardan Çıkarmak Artık Çok Kolay

Dünyada, birçok insanın fotoğrafını çekmek için gittiği çok sayıda güzel ve manzaralı yerler var. Ancak bu tarz yerler genellikle turistik yerler oluyor ve çok kalabalık olabiliyor. Yani aynı anda benzer fotoğrafları çekmeye çalışan birçok insan bulunuyor. Bu durum, çektiğiniz fotoğrafın arka planında çok sayıda tanımadığınız insanın olmasına ve fotoğrafın bozulmasına neden olabiliyor.

Neyse ki yeni bir uygulama imdadınıza yetişiyor. Bye Bye Camera olarak adlandırılan yeni uygulama sayesinde, fotoğraflarınızda yer almasını istemediğiniz kişileri kolayca çıkarabilirsiniz. Do Something Good adlı bir şirket tarafından geliştirilen bu uygulama, nesneleri sınıflandırabilen ve fotoğraftaki bir kişiyi ana hatlarıyla tanımlayabilen YOLO gibi hali hazırda çevrimiçi olarak sunulan bazı yapay zeka (AI) araçlarını kullanıyor.

Geleceğin Uygulaması

Artnome’a konuşan Do Something Good’dan Damjanski, "Bu uygulama, herhangi bir selfie’nin ve bir insanın değersizliğini ortadan kaldırıyor. Bye Bye Camera’yı, insan ötesi döneme ait bir uygulama olarak görüyorum. Bu, Karmaşık programların insan gücünün yerine geçeceği ve bazılarının insan ırkını tartışacağı bir geleceğe gönderilen centilmen bir selamlama. Bir yapay zeka bakış açısıyla insanın ne olduğunu sormak oldukça ilginç. Uygulamada, daha önce etiketlenmiş verilere dayanarak bir kişiyi tanımlayan bir piksel koleksiyonu kullanılıyor. Peki, maddi olmayan bir kişiyi tanımlayan bu verileri kim etiketliyor? Böyle masum küçük bir kamera uygulaması için bu kadar soru çok fazla." ifadelerini kullandı.

Bye Bye Camera oldukça faydalı bir uygulama olsa da, uygulamanın şimdilik yalnızca iOS cihazları için geçerli olduğunu belirtelim. Üstelik, uygulamaya sahip olmak isteyenlerin 3 dolar (yaklaşık 17,50 TL) ödemesi gerekiyor.