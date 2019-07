IT CHAPTER 2 Filminin Yeni Fragmanı, Gerilimi Had Safhaya Çıkarıyor

Ünlü yazar Stephen King’in aynı adlı kült korku romanından beyaz perdeye uyarlanan IT, serinin ikinci halkası ile geri dönüyor. Başrollerinde James McAvoy ve Jessica Chastain'i izleyeceğimiz IT: Chapter Two’nun final fragmanı yayınlandı.

2017 yılında vizyona giren ve Andy Muschietti tarafından yönetilen IT, dünya çapında 700 milyon dolardan fazla gelir elde ederek, tüm zamanların en çok gişe yapan korku filmi olmuştu.

Serinin devam filmi IT: Chapter Two ile beyaz perdedeki yolculuğuna devam edecek olan yapım, final fragmanıyla karşımıza çıktı. İlk filmde yaşananlardan 27 yıl sonrasını anlatacak olan IT: Chapter Two, çok daha karanlık bir havaya sahip olacak.

İzleyicilere muazzam bir gerilim vadeden film, çocukken terk ettikleri kasabaya birer yetişkin olarak geri dönen karakterlerimizin, Pennywise lanetini sona erdirmek için girdikleri gerilim dolu mücadeleyi merkezine alacak.

IT: Chapter Two’nun başrollerinde Jessica Chastain ve James McAvoy bulunuyor. Filmde bu iki oyuncuya, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone ve Andy Bean eşlik ediyor.

Stephen King’in aynı adlı romanından uyarlanan ve Andy Muschietti tarafından yönetilen IT: Chapter Two, 6 Eylül’de vizyona girecek.