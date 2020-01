İtfaiyecilerin Orman Yangınlarıyla Mücadelesini Gösteren İnanılmaz Video

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin Güney Kıyı bölgesinde başlayan orman yangınları, giderek büyümüş ve durdurulamaz seviyelere gelmişti. Yayınlanan yeni video ise itfaiyecilerin orman yangınları ile canhıraş mücadelesini gözler önüne sererek, ne kadar zorlu bir görev yaptıklarını bizlere bir daha hatırlattı.

Yangınlarla cansiparane mücadele eden itfaiyeciler, her ülkede övgüyü hak edecek kahramanlıkların altına imza atmaya devam ediyorlar. Gerek ülkemizde gerekse başka yerlerde özellikle orman yangınları ile mücadele ederken, ellerinden geleni ardına koymayan itfaiyeciler, Avustralya'da tüyler ürperten bir olayın altına imza attılar.

Durdurulamayan yangınların daha fazla yayılmasını engellemek adına harekete geçen bir grup itfaiye eri, araçları ile yangının ortasında durarak, yayılmasını engellemeye çalıştılar. Hızla ilerleyen yangının önüne su sıkarak geçmenin mümkün olmadığı anlarda canlarını feda etmekten çekinmeyen ekip, aracı yangının geçiş noktasına getirerek, sıçramasını durdurmayı denediler.

Yangının ölümcül ısısından etkilenmemek için camlara koruma battaniyesi çekmeye çalışan itfaiye erlerinin yaşadıkları resmi hesaptan paylaşılırken, ortamın durumu ve yangıın yıkıcılığı video ile tekrar gözler önüne gelmiş oldu.

The crew from Fire and Rescue NSW Station 509 Wyoming recorded this video showing the moment their truck was overrun by the bushfire burning South of Nowra. The crew was forced to shelter in their truck as the fire front passed through. #NSWFires #ProtectTheIrreplaceable pic.twitter.com/Hb0yVrefi9 — Fire and Rescue NSW (@FRNSW) 31 Aralık 2019

Video 4 milyondan fazla izlenirken, aracın içerisinde yer alan ekibin sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir sıkıntının yaşanmadığı aktarıldı.

Today, our Commissioner Paul Baxter caught up with a few of our Firefighters from Strike Team Golf whose trucks were overrun by bushfire burning South of Nowra on New Years Eve. Yes, these are some crew members from ‘that’ video. We can confirm that the entire crew are ok. pic.twitter.com/De5oWU0Ezs — Fire and Rescue NSW (@FRNSW) 2 Ocak 2020

Orman yangınları Avustralya'nın Güney Doğu bölgesinde aralıksız sürüyor. Bugüne kadar bin iki yüzden fazla ev yangından zarar görürken, on binlerce hayvanın hayatını kaybettiği düşünülüyor. Hatta durum o kadar kötü hale geldi ki; Avustalya'daki orman yangınları bir başka ülkeyi daha etkilemeye başladı.