Çok Sayıda Ürüne Ek Gümrük Vergisi!

Geçtiğimiz hafta oyun konsollarına ek gümrük vergisi gelmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karar ile çok sayıda ithal ürüne ek gümrük vergisi uygulanacak. Aralarında mutfak eşyaları, oyun aletleri, müzik aletlerinin de bulunduğu birçok ürüne Eylül ayına kadar yüzde 30 ek gümrük vergisi uygulanacak.
%30 Ek Gümrük Vergisi Alınacak İthal Ürünler
İthalat Rejimi Kararıne Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi duyurusunda, Kovid-19 hastalığının Dünya genelinde tüm ülkelerin ekonomilerini ve dış ticaretlerini olumsuz şekilde etkilediği ifadesi kullanıldı. Yerli sanayinin artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırılan ürünler şöyle:
- Altından ve kıymetli taşlardan mücevherat
- Buzdolabı ve derin dondurucular
- Bulaşık ve çamaşır makineleri
- Split klimalar
- Ocak ve yemek pişirme cihazları
- Su filtreleri
- Turbo kompresörler
- Motor parçaları
- Golf arabası
- Mensucat açma sarma makineleri
- Çeşitli el ve ziraat aletleri
- Metalden eşyalar
- Alçıdan inşaat malzemeleri
- Ahşap kapı ve pencereler
- Prefabrik yapılar
- Demir-çelikten teller, halatlar, kablolar, zincirler
- Bakırdan teller, kablolar ve halatlar
- Yer kaplama ve döşemeleri
- Yapışkan bantlar
- Kauçuk levhalar
- Zaman kontrol cihazları
- Müzik aletleri
- Oyun aletleri
- Kayaklar ve spor malzemeleri
- Kilitler, menteşeler
- Makaslar
- Fırçalar
- Fermuarlar
- Çakmaklar
- Hijyenik ürünler
- Tripodlar ile bazı muhtelif ürünler
İlgili ürünler için 30 Eylül’e kadar yüzde 30 oranında ilave gümrük vergisi uygulanacak. 1 Ekim tarihi itibarıyla ek gümrük vergisi oranı yüzde 25’e düşürülecek.
YORUMLAR