Çok Sayıda Ürüne Ek Gümrük Vergisi!

Geçtiğimiz hafta oyun konsollarına ek gümrük vergisi gelmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karar ile çok sayıda ithal ürüne ek gümrük vergisi uygulanacak. Aralarında mutfak eşyaları, oyun aletleri, müzik aletlerinin de bulunduğu birçok ürüne Eylül ayına kadar yüzde 30 ek gümrük vergisi uygulanacak.

%30 Ek Gümrük Vergisi Alınacak İthal Ürünler

İthalat Rejimi Kararıne Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi duyurusunda, Kovid-19 hastalığının Dünya genelinde tüm ülkelerin ekonomilerini ve dış ticaretlerini olumsuz şekilde etkilediği ifadesi kullanıldı. Yerli sanayinin artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırılan ürünler şöyle:

Altından ve kıymetli taşlardan mücevherat

Buzdolabı ve derin dondurucular

Bulaşık ve çamaşır makineleri

Split klimalar

Ocak ve yemek pişirme cihazları

Su filtreleri

Turbo kompresörler

Motor parçaları

Golf arabası

Mensucat açma sarma makineleri

Çeşitli el ve ziraat aletleri

Metalden eşyalar

Alçıdan inşaat malzemeleri

Ahşap kapı ve pencereler

Prefabrik yapılar

Demir-çelikten teller, halatlar, kablolar, zincirler

Bakırdan teller, kablolar ve halatlar

Yer kaplama ve döşemeleri

Yapışkan bantlar

Kauçuk levhalar

Zaman kontrol cihazları

Müzik aletleri

Oyun aletleri

Kayaklar ve spor malzemeleri

Kilitler, menteşeler

Makaslar

Fırçalar

Fermuarlar

Çakmaklar

Hijyenik ürünler

Tripodlar ile bazı muhtelif ürünler

İlgili ürünler için 30 Eylül’e kadar yüzde 30 oranında ilave gümrük vergisi uygulanacak. 1 Ekim tarihi itibarıyla ek gümrük vergisi oranı yüzde 25’e düşürülecek.