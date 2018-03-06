İzlanda'da Bitcoin Madenciliği Yapılabilen 600 Bilgisayar Çalındı

Gün aşırı kripto para ve hırsızlıkla alakalı haberler görmeye başladığımız şu anlarda bir başka haber İzlanda’dan geldi. İzlanda polisi, bir gecede 600 kadar Bitcoin madenciliği yapılabilen bilgisayarın çalındığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, bugüne kadar 11 kişinin gözaltına aldığını söylediler ve gerçekleşen seri hırsızlık olayının İzlanda tarihinin en büyük seri hırsızlık vakası olduğunun altını çizdiler. Bir veri merkezinden çalınan ve direkt olarak Bitcoin madenciliği yapmak için üretilen 600 bilgisayarın toplam değerinin 2 milyon dolardan fazla oldu belirtilirken, hırsızların ele geçirdikleri bilgisayarları satmasalar dahi Bitcoin madenciliği yaparak önemli gelir elde edebilecekleri kaydedildi. Güney Batı Reykjanes bölgesinin polis komiseri Olafur Helgi ise “daha önce görülmemiş derece büyük” olarak tanımladığı hırsızlık hakkında, “her açıdan planlanmış bir suç” dedi.

Davaya bakan savcı, on bir şüphelinin ikisinin gözaltına tutulmaya devam edildiğini açıklarken, 600 bilgisayarın çalındığı Advania Veri Merkezi’nin CEO’su yaptığı açıklamayla birlikte, hırsızların daha önce şirketin Reykjanesbær’de yer alan merkezinde güvenlik kameralarına yakalandıklarını tespit ettiklerini duyurdu.

Hırsızlığın ardından hemen harekete geçen polis birimleri, ülkedeki elektrikçilere, yerel internet sağlayıcılarına ve depo sahiplerine gerekli bilgileri verdiklerini kaydetti. Hırsızların 600 bilgisayarı çalıştırmak için yüklü alım yapmak durumunda olduklarını hatırlatan yetkililer, böylesine bir alım olması durumunda bilgisayarların yerinin hemen tespit edilebileceğini söylediler.