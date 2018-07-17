Jason Momoa’lı Aquaman’in İlk Film Afişi Paylaşıldı!

Game of Thrones’un Khal Drogo’su Jason Momoa’nın hayat vereceği DC evreninin yeni solo filmi Aquaman’in ilk film afişi nihayet paylaşıldı!

İlk kez 2017 yılında vizyona giren Justice League ile DC Sinematik Evreni’ne merhaba diyen Aquaman, en sevilen karakterlerden birisi olmuştu. Filmde gösterdiği iz bırakan performansla herkesin beğenisini toplayan Jason Momoa, DC’den çok istediği Aquaman spin-off’unu kapmayı başarmıştı.

Home is calling. #Aquaman – in theaters December 21. Watch the new trailer this Saturday. pic.twitter.com/ZTvO6qTxap — Aquaman Movie (@aquamanmovie) 16 Temmuz 2018

Merakla beklenen filmden ilk poster izleyicilerle paylaşıldı. Aquaman filminin resmi Twitter hesabından servis edilen posterde, Arthur Curry, nam-ı diğer Aquaman’i bir sürü korkutucu balıkla birlikte görüyoruz. Posterde en dikkat çeken detaylardan birisi de Aquaman’in üzerindeki parlak ışık. Filmle ilgili cevaplanmayı bekleyen çok fazla soru olduğu açık. Umuyorum yakın zamanda hepsini öğreniriz.

DC Comics'in aynı adlı karakterinden uyarlanan ve Warner Bros. Pictures tarafından dağıtılan Aquaman, 160 milyon dolar bütçeyle çekildi. Gerilim sinemasının usta ismi James Wan tarafından yönetilen filmin senaryosunu, Gangster Squad ile adını duyuran Will Beall kaleme alıyor.

Filmde başrolde izleyeceğimiz Jason Momoa’ya, güzel aktris Amber Heard, usta oyuncu Willem Dafoe ve Oscar ödüllü Nicole Kidman eşlik ediyor.

Aquaman, ülkemizde 21 Aralık 2018 tarihinde vizyona girecek.