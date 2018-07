Jason Momoa’lı Aquaman’in İlk Film Afişi Paylaşıldı!

Game of Thrones’un Khal Drogo’su Jason Momoa’nın hayat vereceği DC evreninin yeni solo filmi Aquaman’in ilk film afişi nihayet paylaşıldı!

İlk kez 2017 yılında vizyona giren Justice League ile DC Sinematik Evreni’ne merhaba diyen Aquaman, en sevilen karakterlerden birisi olmuştu. Filmde gösterdiği iz bırakan performansla herkesin beğenisini toplayan Jason Momoa, DC’den çok istediği Aquaman spin-off’unu kapmayı başarmıştı.

Home is calling. #Aquaman – in theaters December 21. Watch the new trailer this Saturday. pic.twitter.com/ZTvO6qTxap