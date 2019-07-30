Jason Momoa, Netflix Filmi Sweet Girl'de Başrol Oynayacak

Game of Thrones ve Aquaman yapımlardan tanıdığımız Jason Momoa, Netflix’in yeni filmi Sweet Girl’ün başrolünde oynayacak. Projenin yapımcılığını da üstlenecek olan ünlü aktör, karısının ölümünden sorumlu olanlardan intikam almaya yemin eden bir karakteri canlandıracak.

HBO’nun ikonik dizisi Game Of Thrones’ta canlandırdığı tek sezonluk "Khal Drogo" rolüyle sükse yapan Jason Momoa, son olarak DC Sinematik Evreni’ndeki Aquaman karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Amerikalı oyuncunun geçtiğimiz yılın sonunda vizyona giren Aquaman spin-off’u dünya çapında 1,1 milyar dolar kazanarak, DC Comics ve Warner Bros.'un en çok hasılat toplayan filmi olmuştu.

Daha önce streaming yayın platformu Netflix’in Frontier adlı aksiyon serisinde rol alan Momoa, bir başka Netflix yapımıyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Akış servisinin yeni filmi Sweet Girl’de başrol oynayacak olan yakışıklı oyuncu, aynı zamanda projenin yapımcılığına da soyunacak.

Filmin yönetmenliğini Andrew Mendoza yapacak. Momoa ve Mendoza, yaklaşık 10 yıl önce kendi prodüksiyon şirketleri Pride of Gypsies’i kurmuştu.

2018 yılında Braven’de görüntü yönetmeni ve yapımcı olarak görev yapan Mendoza, Momoa’nın başrol oynadığı Frontier’ın da yapımcılığını üstlenmişti.

Senaryosu Gregg Hurwitz ve Phillip Eisner tarafından kaleme alınan Sweet Girl’ün ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.