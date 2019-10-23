Jeff Bezos'un Ardından Sevgilisi de Boşanıyor

Dünyanın en zengin iş adamı olan Jeff Bezos geçtiğimiz aylarda eşinden ayrılmıştı. Şimdi de Bezos'un uğruna boşandığı sevgilisi Laura Sanchez de eşi Patrick Whitesell'den boşanma kararı aldı.

110 milyar doları aşkın servetiyle iş dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Jeff Bezos, şimdi de aşk hayatıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz Nisan ayında 25 yıllık eşinden ayrılan ve detaylı açıklamalardan kaçınan Bezos'un boşanma sebebi yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Ünlü milyarderin sevgilisi olan 49 yaşındaki Laura Sanchez'in bazı sözleri sosyal medya gündeminde olay olmuştu. "Tam hayalimdeki adam onunla birlikte olmalıyım" gibi konuşmalarda bulunduğu iddia edilen Sanchez'in eşinden ayrılma kararı aldığı öğrenildi. Magazin gündemini sallayan bu durumun da Bezos'un finansal değerlerine yansıyacağı düşünülüyor.

Amazon, Wall Street Journal ve Blue Origin gibi dev şirketlerin yönetim kurulunda yer alan 55 yaşındaki milyarder, özellikle işçilerine uyguladığı baskılarla da gündemden düşmüyor. Amazon işçilerinin tuvalete gitme izni bile olmadığı söyleniyorken Bezos'un bu iddialara yanıt vermediğini hatırlatmak gerekiyor.