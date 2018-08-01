Jeff Bezos’un Ebeveynleri Dahi Dolar Milyarderi!

E-ticaret devi Amazon’un sahibi Jeff Bezos'un, ailesinin tek astronomik zengini olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz.

Ünlü girişimci, 1995 yılında Amazon’u yerden kaldırmak için annesi Jackie ve babası Mike Bezos’tan yardım istedi. Bloomberg ’e göre, Bezos’un ebeveynleri o dönem şirkete 243,573 dolar yatırım yaptı.

Bezos, ailesine yatırdıkları parayı yüzde 70 ihtimalle kaybedebilecekleri uyarısını da yapmayı ihmal etmedi. Fakat işler hiç de öyle olmadı. Yola online bir kitapçı olarak başlayan Amazon, bugün 1 trilyon dolarlık ilk şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Hal böyle olunca Bezos’un annesi ve babası da yaptıkları 243,573 dolar yatırım sayesinde dünyanın en zengin insanlarından birisi oldu.

Bloomberg ’e göre, söz konusu yatırım yaklaşık 30 milyar dolar gibi devasa bir değere ulaştı. Diğer bir deyişle Jackie ve Mike Bezos, yaptıkları yatırımla yüzde 12,000,000 oranında bir kazanç sağladı. Bu da onları, Microsoft’un kurucularından Paul Allen, Carl Icahn, Michael Dell, Elon Musk ve Laurene Powell Jobs'dan daha zengin hale getirmiş oldu.

Jeff Bezos (sağda) ve kardeşi Mark Bezos

Bu alandaki liderlik ise Jeff Bezos’a ait. Amazon CEO’su, 147 milyar dolarlık kişisel servetiyle dünyanın en zengin insanı konumunda.

Bloomberg, Bezos'un anne ve babasının 16,6 milyon hisseye sahip olduğunu ve yatırımlarının toplam geri dönüşünün yüzde 12,000,000 kadar olduğunu tahmin ediyor. Ayrıca Jeff Bezos'un kardeşleri, Mark Bezos ve Christina Poore da Amazon'da hisse sahibi olacaklar.

ABD’li e-ticaret devinin piyasa değeri 900 milyar doların üzerine çıkarak tarihi bir rekor kırmıştı. Apple ise 920 milyar dolarlık değeri ile dünyanın en değerli şirketi konumunda. Ancak hangi şirketin ‘dünyanın ilk 1 trilyon dolarlık şirketi’ ünvanını elde edeceği konusu hala belirsiz.

Bakalım bu yarıştan Apple mı yoksa Amazon mu galip çıkacak? Sizin tahmininiz hangisi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.