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John McAfee, 2020 ABD Başkanlık Seçimlerinde Aday Olduğunu Açıkladı

John McAfee, 2020 ABD Başkanlık Seçimlerinde Aday Olduğunu Açıkladı
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | İnternet
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Dünyaca ünlü antivirüs yazılımının kurucusu, cinayet zanlısı ve “kripto vizyoner”... Tüm bu unvanları üzerinde toplayan kişi, McAfee'nin kurucusu John McAfee’den başkası değil. Sıradışı hayatıyla tanınan McAfee, şimdi de ABD Başkanlığına göz dikti.

1987 yılında kurduğu McAfee ile ilk ticari antivirüs yazılımını yaratan ve Karayipler'de yaşadığı sırada komşunu öldürdükten sonra ABD'ye kaçan John McAfee, 2020 yılındaki ABD Başkanlık seçimleri için adaylığını açıkladı.

 

 

Son yıllarda kripto paralarla ilgili görüşleriyle dikkat çeken ve kişisel Twitter hesabından Bitcoin ve ICO'larla ilgili tahminlerini paylaşan McAfee, “2020 yılında ABD Başkanlığı için adaylığımı koyuyorum. Kripto para topluluğunun, başkanlık kampanyasında çok etkili platform olacağına inanıyorum”  ifadelerini kullandı. Amerikalı girişimci, kriptokrasiye yönelik tüm sosyal medya paylaşımlarını paraya dönüştürmek için "McAfee Crypto Team" adında bir oluşum kurmuştu. 

Öte yandan bu McAfee’nin ilk başkanlık adaylığı değil. Amerikalı yazılım uzmanı daha önce 2016 seçimlerinde Liberal Parti’den aday adayı olmuştu. Fakat Liberal Parti, McAfee yerine eski New Mexico Valisi Gary Johnson’ı aday göstermişti. 

McAfee, paylaştığı tweetinde, “Liberal parti benimle yeniden letişime geçtiği takdirde onlarla birlikte çalışabilirim. Aksi takdirde kendi partimi kuracağım”  dedi. 

“Kazanma şansımın olduğu düşüncesine kapılmayın. Bunu yapamam. Ancak Amerika’yı değiştirecek olan bir başkan değil, yeni bir değişim ve oluşum süreci”  ifadelerini kullanan McAfee’nin başkanlık yarışına gerçekçi beklentilerle girdiğini belirtmek gerekiyor.

 

 

McAfee Mayıs ayı sonunda, "McAfee Redemption Unit " adında kağıda basılacak fiziksel kripto para birimini duyurmuş, kripto paralarla ve ilk para arzlarıyla (ICO) ilgili attığı tweetlerinin her birine de 105 bin dolar talep ettiğini açıklamıştı. 

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