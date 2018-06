John McAfee, 2020 ABD Başkanlık Seçimlerinde Aday Olduğunu Açıkladı

Dünyaca ünlü antivirüs yazılımının kurucusu, cinayet zanlısı ve “kripto vizyoner”... Tüm bu unvanları üzerinde toplayan kişi, McAfee'nin kurucusu John McAfee’den başkası değil. Sıradışı hayatıyla tanınan McAfee, şimdi de ABD Başkanlığına göz dikti.

1987 yılında kurduğu McAfee ile ilk ticari antivirüs yazılımını yaratan ve Karayipler'de yaşadığı sırada komşunu öldürdükten sonra ABD'ye kaçan John McAfee, 2020 yılındaki ABD Başkanlık seçimleri için adaylığını açıkladı.

In spite of past refusals, I have decided to again run for POTUS in 2020. If asked again by the Libertarian party, I will run with them. If not, I will create my own party. I believe this will best serve the crypto community by providing the ultimate campaign platform for us.