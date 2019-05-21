John Wick 4'ün Vizyon Tarihi Belli Oldu!

Şu sıralar serinin üçüncü filmi “Parabellum” ile beyaz perdede fırtınalar gibi esen John Wick, eşsiz macerasına son noktayı koymuş değil. Başrolde Keanu Reeves’i izlediğimiz aksiyon serisi, dördüncü devam filmi ile 2021 yılında geri dönecek.

Lionsgate, John Wick 4’ün 21 Mayıs 2021’de vizyona gireceğini duyurdu. Heyecan yaratan haberi kısa bir mesajla paylaşan stüdyo, “Hizmet ettiniz. Hizmet etmeye devam edeceksiniz. John Wick: Chapter 4, 21 Mayıs 2021’de geliyor” ifadelerini kullandı.

Amerikan gişelerinde 56,8 milyon dolarlık hafta sonu açılışına imza atan John Wick: Chapter 3 - Parabellum, üç haftadır zirvede olan Avengers: Endgame’in tahtını elinden almıştı.

Ülkemizde de geniş bir hayran kitlesine sahip olan John Wick, beyaz perdedeki macerasına 2014 yılında başlamıştı. Serinin ilk filmi 14,4 milyon dolar ile giriş yaparken, 2017 yılında vizyona giren John Wick: Chapter Two ise 30,4 milyon dolarlık bir lansman gerçekleştirmişti.

Lionsgate, serinin üçüncü halkası Parabellum’un 30 milyon ila 35 milyon dolar aralığında bir başlangıç yapacağını tahmin ediyordu; ancak stüdyo 56,8 milyon dolarlık hafta sonu açılışıyla beklentilerinin de fazlasını aldı.

ABD dışında 66 ülkede daha izleyicilerle buluşan film, şu ana kadar küresel çapta 93 milyon dolar gişe hasılatı topladı. Bu rakamın yüzde 60,9’unu Amerikan gişeleri oluştururken, 39,1’ini ise uluslararası pazarlar oluşturuyor.

Dizinin yaratıcısı Derek Kolstad tarafından yazılan filmi Chad Stahelski yönetti. Serinin diğer filmlerinde olduğu gibi başrolde yine Keanu Reeves bulunuyor. Ünlü aktöre Halle Berry, Laurence Fishburne, Mark Dacascos, Asya Kate Dillon, Ian McShane ve Lance Reddick gibi isimler eşlik ediyor.

John Wick serisinin dördüncü devam filmi, 21 Mayıs 2021 tarihinde vizyona girecek.

John Wick: Chapter 3 - Parabellum Fragmanı