John Wick 5 Çekimleri İçin Tarih Verildi!

Lionsgate CEO'su Jon Feltheimer, John Wick 4 ve John Wick 5'in şu anda çekimlerine başlanmadığını, gelecek yılın başlarında arka arkaya çekilmesinin planladığını belirtti. Peki, merakle beklenen John Wick 5 çekimleri ne zaman başlıyor? Serinin beşinci filmi ile ilgili detaylar haberimizde.

John Wick 5 Çekimleri Ne Zaman Başlıyor?

Seyircilerin önüne ilk olarak 2014 tarihinde çıkan John Wick, kısa süre içerisinde dünya genelinde en çok sevilen aksiyon filmlerinden biri haline geldi ve birinci filmin üzerinden çok zaman geçmeden ikinci ve üçüncü filmi de geldi. Serinin sevenleri John Wick 4'ün üzerine odaklanmışken John Wick 5 ile ilgili açıklama geldi.

Lionsgate'in Mayıs 2019 tarihinde John Wick 4 hakkında yaptığı açıklamalara göre serinin dördüncü filminin 21 Mayıs 2021 tarihinde vizyona girmesi bekleniyordu ama yeni tip koronavirüs salgınından ötürü John Wick 4'ün 27 Mayıs 2022 tarihine ertelenmesi uygun görüldü.

John Wick 4'ün çekimlerinin henüz başlamadığını bildiren Feltheimer, John Wick 5'in çekimlerinin John Wick 4'ün çekimleri tamamlandıktan hemen sonra başlayacağını belirtti. John Wick 5'in çıkış tarihi ile ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı ancak serinin dördüncü filmi filmi 27 Mayıs 2022 tarihinde vizyona gireceğine göre iki veya üç yıl beklememiz gerekebilir.

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