Johnny Deep ve Amber Heard Davası Film Oldu

2015 - 2017 yılları arasında evlilikleri süren Hollywood'un ünlü çifti Johnny Deep ve Amber Heard'ün uzun bir süre herkesin canlı olarak takip ettiği dava süreci film oluyor.

Ortaya atılan iddialar ile gündeme gelen ikilinin davası, haftalarca gündemde kalmıştı. Ayrıldıktan sonra Washington Post'a yazı yazan Amber Heard, Johnny Depp'ten hem fiziksel hem de psikolojik şiddet gördüğünü belirtmişti.

Makale sonrasında film sektöründe itibarı sarsılan ve hayranlarından da tepki gören Deep'in, senelerdir rol aldığı Karayip Korsanları ve Harry Potter'ın yeni serisi olan Fantastik Canavarlar filmi iptal edilmişti.

Tüm bu olanlardan sonra ise itibarını tekrar kazanmak ve yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak isteyen aktör, Amber Heard'e dava açmıştı.

İkilinin Özel Hayatı Film Oldu

Haftalar süren davada Deep ve Heard tarafından birçok şaşırtıcı iddia ortaya atılmıştı. Deep, bu süreçte eski sevgilileri tarafından destek gördü ve sonuçta davayı kazanan taraf oldu.

Tüm bu dava sürecinin ele alındığı film, dizi ve film izleme platformu olan Tubi'de yayınlanacak. Hot Take: The Deep/Heard Trial adı ile yayınalanacak olan filmin yönetmeni Sara Lohman. Johnny Deep'i Mark Hapka, Amber Heard'ü ise Megan Davis canlandıracak.

Sıkça duruşma sahnelerine yer verilen ve yayınlanan o fragman: