Johnny Depp'in Fan Sayfasından Dikkat Çeken Kaz Dağları Paylaşımı

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'in fan hesabından Kaz Dağları paylaşımı yapıldı. Yapılan paylaşıma ilgi çok büyük.

Johnny Depp'in Fan Hesabından Kaz Dağları Paylaşımı

Son günlerde kamuoyunun büyük tepkisine neden olan Kaz Dağları'nda yapılan ağaç kesimine dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'in fan hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

1 milyondan fazla takipçisi olan @johnnydeppoffical__hesabının paylaşımına birçok ünlü isimden destek mesajları yağmakta. @johnnydeppoffical__ hesabı paylaştığı gönderide şu açıklamaya yer verdi:

"Türkiye'nin antik zamanlardan birçok hikayeyi ve miti barındıran tarihi dağı Kaz Dağları, Kanadalı bir altın çıkarma şirketi tarafından şimdilerde yok ediliyor. Antik Truva'ya yalnızca 20 km uzaklığında ve Çanakkale'ye 30 km uzaklıkta bulunan Anadolu'nun Kaz Dağları, modern tarihin yanı sıra eskilere de bürünmüş durumda. Ida Dağı olarak da bilinen Kaz Dağları, Antik Yunan tarihinden Homeros'un İlyada'sı ve Virgil'in Aeneid'i dahil olmak üzere birçok hikayeyi barındırıyor."

Sizler dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'in fan sayfasının yaptığı paylaşım hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!