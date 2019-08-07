Johnny Depp'in Fan Sayfasından Dikkat Çeken Kaz Dağları Paylaşımı

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'in fan hesabından Kaz Dağları paylaşımı yapıldı. Yapılan paylaşıma ilgi çok büyük.
Johnny Depp'in Fan Hesabından Kaz Dağları Paylaşımı
Son günlerde kamuoyunun büyük tepkisine neden olan Kaz Dağları'nda yapılan ağaç kesimine dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'in fan hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.
1 milyondan fazla takipçisi olan @johnnydeppoffical__hesabının paylaşımına birçok ünlü isimden destek mesajları yağmakta. @johnnydeppoffical__ hesabı paylaştığı gönderide şu açıklamaya yer verdi:
"Türkiye'nin antik zamanlardan birçok hikayeyi ve miti barındıran tarihi dağı Kaz Dağları, Kanadalı bir altın çıkarma şirketi tarafından şimdilerde yok ediliyor. Antik Truva'ya yalnızca 20 km uzaklığında ve Çanakkale'ye 30 km uzaklıkta bulunan Anadolu'nun Kaz Dağları, modern tarihin yanı sıra eskilere de bürünmüş durumda. Ida Dağı olarak da bilinen Kaz Dağları, Antik Yunan tarihinden Homeros'un İlyada'sı ve Virgil'in Aeneid'i dahil olmak üzere birçok hikayeyi barındırıyor."
Turkey’s historic Mount Ida – the setting for so many stories and myths from ancient times – is now being destroyed by a Canadian gold mining company. Just 20 km from the site of ancient Troy and 30 km from Çanakkale [Gallipoli], Anatolia’s Kaz Dağları [Goose Mountains] are steeped in ancient as well as modern history. Also known as Mount Ida, they are the setting for many stories from Ancient Greek times: including the Iliad by Homer and the Aeneid of Virgil. With a rural population scattered among small villages, the region has a wealth of endemic flora, left behind after the Ice Age. But the region is also rich with minerals and natural resources, and these are being plundered by foreign and domestic companies alike, leaving vast swathes bare lifeless soil and the once majestic mountain a scene of toxic devastation. The most recent carnage is being wreaked by Doğu Biga, a Turkish company overseeing the project on behalf of Canadian company, Alamos Gold. they have already felled almost 200,000 trees – four times more than the number approved by the Environmental Impact Assessment report. @leonardodicaprio @leonardodicapriofdn #kazdağları #kazdaglari
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