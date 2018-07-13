Johnson & Johnson, 4,7 Milyar Dolar Tazminat Ödeyecek

ABD’li ilaç ve kişisel bakım ürünleri şirketi Johnson & Johnson, ürettiği talk pudrası nedeniyle kanser olan 22 kadına toplamda 4,7 milyar dolar tazminat ödeyecek.

ABD’li birçok kadın Johnson & Johnson marka talk pudrasını kullandıktan sonra yumurtalık kanserine yakalandıklarını iddia ederek, ünlü şirket hakkında dava açmışlardı. Hatta söz konusu davalardan birisi, Ağustos 2017’de sonuçlanmış ve Johnson & Johnson 63 yaşındaki Eva Echeverria adlı kadına 417 milyon dolar ödemeye mahkum edilmişti.

Johnson & Johnson hakkında talk pudrası nedeniyle ulusal çapta açılmış 9 binin üzerinde benzer dava bulunuyor. Ancak ABD'nin Missouri eyaletinde görülen davada jürinin aldığı karar, diğer tüm davalar için emsal teşkil edebilir.

Missouri Mahkemesi, Johnson & Johnson talk pudrasının kadınlarda yumurtalık kanserine yol açtığı hükmüne vardı. Şirketin önce 550 milyon dolar tazminat ödemesine karar veren jüri, 22 kadının uğradığı zararlara karşılık olarak 4,7 milyar dolar ödemesine hükmetti. Hükmün 550 milyon dolarlık kısmı telafi edici tazminat, 4,1 milyar dolarlık bölümü ise cezai tazminat olarak uygulanacak.

Mahkeme kararıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Johnson & Johnson, kararı 'büyük bir hayal kırıklığı' olarak tanımlarken, söz konusu kararı temziye götüreceklerini belirtti.

Davacı kadınların avukatları, şirketin talk pudrasındaki kanserojen riskin farkında olduğunu, ancak buna rağmen müşterilerini uyarmadığını söylüyor. Avukatlar, 1970'ten bu yana Johnson & Johnson talk pudralarına asbest bulaştığını iddia ediyor.

Johnson & Johnson ise pudralara asbest bulaştığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddederken, ürettikleri talk pudrasının güvenli olduğunu tescilleyen birçok bilimsel araştırmanın yapıldığını savundu.