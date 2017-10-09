Justice League Kahramanları Bir Araya Geldi

DC Comics’in en tanınmış karakterlerini bir araya getirecek Justice League’in vizyon tarihi yaklaştıkça Warner Bros. yeni tanıtım videolarını üst üste yayınlamaya başladı. Film için yayınlanan son videoda, ilk kez bütün karakterler yan yana geldi.

DC’nin genişletilmiş evreninde geçen ellinci film olmasıyla da ayrı bir öneme sahip olan Justice League’in Batman, The Flash, Superman, Wonder Woman, Aquaman ve Cyborg’u aynı ekranda buluşturacağı daha önce açıklanmıştı. Ekim 2014’te ilk kez görücüye çıkan film, o günden bu yana Zack Snyder’in yönetmenliğinde çekilmeye devam ediliyordu.

Batman v Superman: Dawn of Justice filminin devamı niteliğinde olan Justice League, aynı filmde Superman’in insanlık için sergilediği fedakarlıktan sonra yaşananları konu alacak. Ne desek spoiler olacak birtakım olaylardan sonra geri plana geçen Superman’in sahneden inmesiyle Dünya savunmasız hale gelirken, ansızın gerçekleşen uzaylı saldırısına karşı koymak için harekete geçen Batman, yukarıda ismini saydığımız süper kahramanları bir araya getirecek ve amansız mücadele başlayacak.

17 Kasım 2017 tarihinde 2D, 3D ve IMAX 3D seçenekleriyle sinema salonlarında yerini alacak Justice League için yayınlanan son tanıtım videosunu ise hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.