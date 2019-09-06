Kablosuz Kulaklıklara Yeni Rakip: Nokia Power Earbuds

Kablosuz kulaklık piyasasında sağlam rakipler bulunsa da, yeni markalar da iddialı ürünleri ile sektöre girmeye devam ediyor. Nokia yeni kablosuz kulaklık modeli Power Earbuds'ı tanıttı.

HMD Global'in IFA 2019 etkinliğinde tanıttığı Nokia Power Earbuds'lar, tam kablosuz kulakiçi kulaklık alanında önemli bir rakip olabilir. Batarya paketi görevi gören 3.000 mAh'lik taşıma çantasına sahip olan kulaklık, bu devasa batarya paketi ile 150 saate yakın kullanım imkanı sunuyor. Diğer modellere göre çok daha büyük bir batarya paketi ile gelen model, bu sebeple daha büyük bir yapıya bürünüyor. Her biri 50 mAh bataryaya sahip iki kulaklık barındıran taşıma çantası, bu kulaklıkları teorik olarak 30 defa şarj edebiliyor.

Kulaklıkları şarj eden mekanizmayı Type-C bağlantı yuvası ile şarj edebilmek mümkün. Bununla birlikte Earbuds'lar da yaklaşık 30 dakikalık bir süre içerisinde tam doluluğa ulaşabiliyor. Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip olan kulaklıklar, tek şarjla 5 saate kadar kullanım ömrü iddiası ile gelmekte. Ayrıca IPX7 sertifikasına sahip olan kulaklıklar, 1 metre derinlikte 30 dakikaya kadar suya dayanabiliyor. Kablosuz kulaklıklarda kulaktan düşme gibi durumların sık yaşandığı ve terleme durumlarının da cihaza etki edebildiği bir dönemde, bu teknolojinin oldukça iddialı olduğunu söyleyebiliriz.

Şarkıyı duraklatmak, devam ettirmek, bir sonraki parçayı oynatmak ve seçmek için kullanabileceğiniz dokunmatik panele sahip olan Power Earbuds, panel üzerinden Google Asistan desteği de sunuyor. Açık gri ve kömür siyahı renkleri ile satışa sunulacak olan modelin yurt dışı satış fiyatı ise 79 euro olarak belirlenmiş durumda.