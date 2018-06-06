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Kadınlar Telefon Bağımlısı Olmaya Daha Yatkın

Kadın telefon bağlımlılık
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Mobil
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Güney Kore’de gençlerin telefon bağımlılığına yatkınlığını araştıran bilim insanları, genç kızların telefon bağımlısı olmaya daha yakın olduğunu tespit ettiler.

Koreli telefon bağımlıları

Ewha Womans University bünyesinde görevli bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, sosyal medya kullanımının kadınlar arasında daha yaygın olduğu tespit edildi. Sosyal medya kullanımından dolayı kadınların erkeklere göre telefon bağımlılığına iki kat daha yatkın olduğunu söyleyen araştırmacılar, bu sonuca 1800 kişilik grup üzerinde yaptıkları araştırma sonucunda ulaştıklarını belirttiler.

Yaşlarının ortalaması 14,9 olan 820 erkek ve 976 kız arasında yapılan araştırma sonrasında, kızların yüzde 23,9’luk kısmının telefon bağımlısı olmaya yatkın oldukları belirtilirken, erkeklerde bu yüzdenin 15,1’de kaldığı dile getirildi.

Araştırmacılar özellikle, alkol tüketen, akademik olarak daha kötü performans gösteren, sabahları yenilenmiş hissetmeyen ve gece yarısına kadar uyuduklarını söyleyen kız öğrencilerin “önemli derecede yüksek risk” taşıdıklarını ifade ettiler. Ayrıca yüksek risk grubundaki katılımcıların yüzde 40,4’ünün altı saat veya daha az uyuduğunu, düşük risk grubundakilerinse sadece yüzde 28,3’lik kısmının uyku problemi çektikleri söylenenler arasında yer aldı. 

Journal of Paediatrics and Child Health isimli akademik dergide yayınlanan araştırmayla uyku düzenine dikkat etmeyen, alkol kullanan ve akademik olarak başarısız olan gençlerin, telefon bağımlılığına oldukça yatkın olduğu ortaya çıktı.

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ETİKETLER: kadın ve teknoloji

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