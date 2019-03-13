Kanalı Kapatılınca Google Merkezini Basan Adama Eşinden Kötü Sürpriz

Geçtiğimiz pazar günü Google’ın Kaliforniya’nın Mountain View bölgesinde bulunan merkezini basarak, tehditler savuran bir adam tutuklandı. Çılgın adamın, YouTube kanalına yüklediği tek bir videodan sonra kanalının kapatılması sebebiyle baskını gerçekleştirdiği iddia edildi.

33 yaşında olduğu söylenen Kyle Long, Google ofisini basarak kanalının kapatılması sebebiyle orada bulunanlara tehditler savursa bile bilmediği çok önemli detay vardı: YouTube kanalını kendi eşi silmişti… Maine kentinden Mountain View’a kadar 5,300 kilometre kadar yol katederek Google merkezine ulaşan adam, çok kötü bir sürprizle karşılaşmış oldu.

“YouTube kanalını ben sildim; ancak çocuklarının karşısında kendisini kaybetmemesi için ona bunu söylemedim” diyen Samantha Long, “Kanalın gittiğini duyunca çılgına döndü ama hiçbir şeyden haberim yok dedim” açıklamasını yaptı.

Long’un eşi ve babası, 33 yaşındaki adamın geçmişinde mental problemler olduğunu, son zamanlarda video işine çok taktığını ve çevresine Google yöneticileriyle konu hakkında konuşmaya gideceğini söylediği aktarıldı. “Herkesi milyoner yapacağını söylemek gibi hayallere kapılmıştı” diyen Kevin Long’un babası, “Çok güzel istekleri vardı. Dünyadaki açlığı çözmek ve buna benzer şeyler. Ama işler istediği gibi gitmedi” ifadelerini kullandı.

Eşinin çektiği videoyu garip bulan eşi, çok fazla kişiye ulaşmadan videoyu silmek istediğini, video silindikten sonra ise eşinin bütün suçu YouTube’a attığını dile getirdi. YouTube ofisini basma noktasına gelen 33 yaşındaki adam, pazar günü dediğini yaparken, merkeze girip tehditler savurduktan sonra bölge polisi tarafından etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Google ise konu hakkında yorum yapmayacağını söyledi.