Kanser Teşhisi ve Tedavisinde Nano-Parçacık Dönemi

Bilim insanları, kanserin teşhis ve tedavisinde kullanılacak silikon nano-parçacıklar geliştirmeyi başardı.

Sputnik Türkiye ’nin haberine göre Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi'nden (MEPhI) bilim insanları, Fransa, İsviçre, Çekya ve Ukrayna’dan meslektaşlarıyla birlikte kanser hastalığının teşhis ve tedavisinde kullanılması üzerine nano-parçacıklar geliştirdi.

Advanced Optical Materials dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, söz konusu nano-parçacıklar polietilen glikol gibi belli başlı polimerleri istila ettikleri takdirde, damar yolları içerisinde serbestçe dolaşarak tümörlü bölgeye yayılabilecekler.

Bu yöntemle vücuttaki tümörlü bölgeler kolaylıkla tespit edilebileceği gibi, tümörlü dokular da iyileştirilebilecek.

Araştırmanın liderliğini yapan Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi'nden fizik mühendisi Andrey Kabaşin, söz konusu çalışmanın tümör nedeniyle bozulan doku ve hücrelerin üç boyutlu olarak yeniden onarılmasına olanak sağlayacağını belirtti.

Silikon nano-parçacıkların kanser hastalığının tedavisinde yeni bir kapı aralayacağını söyleyen Kabaşin, yeni nesil tedavi yönteminin yakın zamanda kullanılabilmesi için çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre, geçtiğimiz yıl dünyada yaklaşık 18,1 milyon yeni kanser vakası ortaya çıkarken, 9,6 milyon kişi de kanserden hayatını kaybetti. Aynı araştırmada, kansere yol açan en önemli risk faktörünün sigara ve alkol tüketimi olduğu da belirtiliyor.