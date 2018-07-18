Kanseri Atlatan Simone Giertz YouTube’a Geri Döndü

"İcatların Kraliçesi" olarak bilinen İsveçli mucit Simone Giertz, beyin tümörü ameliyatının ardından YouTube’a geri döndü.

Tasarladığı yaratıcı ürünlerle her daim dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü YouTuber ve mucit Simone Giertz, hemen aşağıda izleyebileceğiniz videosunda, beyninde tümör olduğunu açıklamış ve sevenlerini büyük bir üzüntüye boğmuştu.

Beynindeki tümörün iyi huylu olduğunu söyleyerek biraz olsun takipçilerinin içine ferahlatan Giertz, mayıs ayında bıçak altına yatmıştı. Ameliyatı başarılı bir şekilde geçen ünlü mucit, çabucak iyileşebilmek için icatlarına ara vermişti.

Takipçilerinin özlemine daha fazla dayanamayan Giertz, Salı günü yayınladığı video ile YouTube’a geri döndü. Tedavi sürecinde sosyal medya paylaşımlarına devam eden ünlü YouTuber, buna rağmen çok kötü zamanlardan geçtiğini aktardı.

Öleceği düşüncesiyle sevdiklerine mektup dahi yazdığını belirten Giertz, daha sonra kendine geldiğini ve başına gelen şeyle sonuna kadar savaşmaya karar verdiğini söyledi.

Tümör sebebiyle kafasında oluşan şişlik hakkında alay etmeyi de ihmal etmeyen Giertz, “Bu benim Gollum ve Oyuncak Hikayesi’ndeki kötü çocuk gibi görünmeme neden oldu” dedi.

Genel olarak Giertz, bu kötü deneyimin hayata bakışını tamamen değiştirdiğini belirtti. Hatta ünlü mucit, iyileşme süreci hakkında bir belgesel dahi hazırlayabileceğini dile getirdi.

Simone Giertz'in YouTube'a geri dönüş yaptığı videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: