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Kapaklı Motorola Razr Geri Dönüyor

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | Mobil
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Motorola'nın efsaneleşmiş telefonlarından olan Razr geri dönüyor olabilir. Lenovo CEO'su Yang Yuanqing, Nokia'nın yeniden ürettiği eski telefonlarında başarılı olduğunu ifade ederken Razr için de üstü kapalı bir açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz gün MWC 2018 etkinliğinde basının sorularını yanıtlayan CEO Yuanqing, Lenovo ve Motorola için işlerin iyi gittiğini belirtti. Ayrıca HMD Global tarafından alınmasından sonra Nokia'nın da büyük bir atak yaptığını dile getiren CEO, Nokia 3310 ve 8110 hamlelerinin kullanıcılar tarafından beğenildiğini söyledi. Bunun üzerine dolaylı bir yoldan Motorola'nın da eski ve yeni teknolojileri birleştireceğini belirten CEO, "Yeni teknolojiyle, özellikle katlanabilir ekranlarla, akıllı telefon tasarımımızda giderek daha fazla yenilik göreceksiniz" dedi.

Konu hakkında net ifadeler kullanmaktan kaçınan Yuanqing sözlerinin devamında ise "Umarım,(Motorola Razr markası) tanımladığınız şey çok yakında geliştirilecek veya gerçekleşecektir". şeklinde konuştu. Bunun üzerine CEO'dan tam olarak Razr kelimesini duymak isteyen gazeteciler, hızlıca bir soru yönelttiler ancak Yuanqing zaten bununla ilgili yeterli açıklamayı yaptığını belirtti.

2000'li yıllara damgasını vuran Razr, 130 milyon satış rakamına ulaşarak neredeyse bir rekora imza atmıştı. Yani bu cihazın dokunmatik telefonlara geçişte önemli bir rol oynadığını da belirtmek gerekiyorken ayrıca geçtiğimiz yıl Motorola tarafından yüklenen bir video ile Razr modelinin anıldığını unutmamak gerekiyor.

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