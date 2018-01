Kapsül Deterjan Trendi 10 Gencin Ölümüne Sebep Oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan gençler arasında hızla yayılan kapsül deterjan yeme çılgınlığı, ölümlerle sonuçlandı. Sosyal medya hesapları üzerinden deterjanları yedikleri sahneleri paylaşan gençlerden 10’u maalesef hayatını kaybetti. Yaşanan hazin olaylardan sonra yetkililer harekete geçti.

Aslında her şey “gallon challenge” ile başlamıştı. Büyükçe bidonlardan su içmeye çalışan gençler, bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak, yeni trendin içerisine dahil oluyorlardı. Sonrasında “tarçın challange” olarak evrim geçiren su içme çabaları, en sonunda “banyo tuzu ye” gibi saçma bir noktaya gelmişti. 2017’de bir üniversite öğrencisi tarafından, çekici ve lezzetli göründükleri için “Do not Eat Laundry Pods” (Çamaşır deterjanı kapsüllerini yemeyin) adıyla başlatılan yeni trend ise mutlu sonla bitmedi.

“Tide Pod Challenge” adı verilen bu yeni modaya katılan ve evlerinde bulunan deterjanları yemeye çalışan gençlerden 10 tanesi hayatını kaybetti. İçerisinde etanol, polimer ve hidrojen peroksit gibi zehirli maddeler içeren deterjanları yiyen gençlerden çoğu hastaneye kaldırıldı. 2018 yılında Amerikan Zehir Kontrol Merkezleri Birliği’ne (AAPCC) bildirilen 40 deterjan zehirlenmesi olayı olduğu söylenirken, bunların yaklaşık yarısının bu ürünleri kasıtlı olarak yediği de rapor edildi.

Yeni trendin hızla yayılmasının ardından açıklama yapan doktorlar, deterjanların ölümcül olduğunu ve vücuda alınmalarının ölümle sonuçlanabileceğini tekrar hatırlattılar. Yaşanan hazin olaylardan sonra deterjan yeme videolarının azaldığı kaydedilirken, hala konuya ilgi duyan gençlerin bulunduğu da söylendi.