Dijital müzik dinleme platformu Deezer, karantina döneminde müzik dinleme alışkanlıklarını açıkladı. Deezer tarafından açıklanan bilgilere göre ülkemizde sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte müzik dinleme oranı yüzde 18 yükseldi.

Karantina Döneminde Müzik Dinleme Alışkanlıkları

Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede Şubat- Mayıs aylarındaki müzik dinleme alışkanlıklarına göre Türkiye’de müzik, karantina döneminde en çok 12.00 ila 13.00 saatleri arasında dinlendi. Hafta sonları ise kullanıcılar, müziği öğleden sonra dinledi. Bu durum, Deezer'da daha önce hiç görülmemişti. Koronavirüs salgını ile birlikte müzik dinleme yoğunluğu açısından ilk kez her gün birbiri ile aynı görünüme sahip oldu.

Deezer’ın Stay at Home ( Evde kal) kanalı açıldığı hafta, “Chill At Home” ( Evde rahatla) gibi müzik listelerinin dinlenmesi %40, “Happy Hits” (Mutlu hitler) listesinin dinlenme oranı ise tüm bölgede %200 yükseldi. Birçok kullanıcının evden çalışmaya başlaması ile birlikte Deezer’ın Work From Home (Evden Çalış) listesinin dinlenmesi yüzde 400 oranında arttı. “Home Workout” (Evde Antrenman) en çok dinlenilen şarkı listesi oldu.

Karantina döneminde müzik, yaklaşık %83 oranında mobil cihazlar üzerinden dinlendi. Akıllı TV, akıllı hoparlör ve ev asistanlarındaki artış ise dikkat çekti. Akıllı TV üzerinden müzik dinleme %190 oranında, tablet üzerinden %63 oranında, akıllı hoparlör üzerinden %512 oranında ve ev asistanları üzerinden %64.7 oranında artış yaşandı.

Ebeveynlerin evde çalışma sistemine geçmesi ile birlikte çocuk podcast içeriğinin günlük aktif kullanıcı sayısı yüzde 218 oranında artış gösterdi. Spor koçluğunda %194, meditasyonda ise %132 oranında artış yaşandı. Yemek pişirme, kültür ve fitness gibi konulara olan ilginin daha da artması bekleniyor. Buna ek olarak, canlı radyo dinleme genel olarak son iki hafta içinde küresel olarak %19 oranında arttı ve geçen hafta %2’lik ek bir artış daha yaşandı.

Deezer Ortadoğu, Kuzey Avrupa ve Türkiye CEO’su Tarek Mounir, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: