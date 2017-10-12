Katlanabilir iPhone mu Geliyor?

Geçtiğimiz günlerde iPhone X ile sadece başlangıç yaptıklarını söyleyen Apple, söylentilere göre 2018’in trendleri olacak katlanabilir telefonlar için çalışmalara başladı. Katlanabilir iPhone modeli için LG’den destek alacağı konuşulan teknoloji devinin yeni planlarına ilişkin detaylar haberimizde.

Ünlü tasarımcı Jony Ive, iPhone’un 10. yılına özel çıkardıkları model olan iPhone X’un onlar için bir başlangıç olduğunu açıklamıştı. Önümüzdeki sene göreceğimiz iPhone’larda bu denli köklü tasarımsal değişiklikler yapılacak mı? Tahmin etmek güç. 2018 iPhone’ları mevcut iPhone X’un modifiye edilmiş hali olabileceği gibi şu sıralar konuşulan katlanabilir formda da karşımıza çıkabilir. Apple’ın katlanabilir iPhone üzerinde çalıştığı söylentileri gündemde. Bu dedikoduların başlamasının tek sebebi; Jony Ive’ın yaptığı açıklama değil. Apple’ın son dönemde Samsung’un izinden gittiğini biliyoruz. Hatta yeni iPhone’larda model numaralandırmasını bile Güney Koreli şirkete göre düzenledi.

Geçtiğimiz aylarda Samsung’un katlanabilir ekran patenti aldığı ortaya çıkmış, resmi açıklama gelmesiyle de bu proje resmiyet kazanmıştı. Samsung’un Galaxy X veya Project Valley adıyla 2018’de tanıtılması beklenen katlanabilir telefon üzerinde çalışmalara başlaması Apple’ı harekete geçirdi. İddialara göre Apple, şu sıralar katlanabilir iPhone modeli için LG ile iş birliği içerisinde.

Katlanabilir telefonların gelmesiyle birlikte tabletlere olan ihtiyacın daha da azalacağı aşikar. Sadece amiral gemisi modeller değil, orta hatta giriş seviye Android telefonların dahi ekran boyutları ciddi büyüdü. Daha büyük ekran göze elbette daha hoş geliyor ancak taşınabilirliği zayıf; cepte rahatsız edici bir obje haline getiriyor. Umarız, 2018’de katlanabilir akıllı telefonları deneyimleme şansımız olur.