Katlanabilir Telefonlara Uyumlu Android İşletim Sistemleri Şimdiden Hazır

Katlanabilir akıllı telefon fikri yıllardır bir bilim kurgu hedefi gibiydi. Samsung ve diğer birçok firma da bu hedefe ulaşabilmek için son yıllarda katlanabilir akıllı telefonlarla ilgili çeşitli konseptler gösteriyordu.

Bugüne kadar bu cihazlarda Android yazılım uygulamalarının nasıl çalışacağını tam olarak kimse bilemiyordu. Ancak bunun için artık endişenlemeye gerek kalmadı çünkü Google bu konuya bir açıklık getirdi. Google, Android Dev Summit (Android Geliştiricileri Zirvesi) etkinliğinde yaptığı tanıtımla, favori işletim sistemimizin (Android) yeni nesil katlanabilir cihazlarla nasıl uyumlu bir şekilde çalışacağını herkese gösterdi.

Etkinlikte bir açılış konuşması yapan Android Mühendislik Bölümü Başkan Yardımcısı David Burke, katlanabilir telefon ve tabletlerdeki geçişlerin hatasız ve uyumlu olabilmesi için Google’ın planlarının ekran sürekliliği isimli bir teknoloji çevresinde şekillendiğinden bahsetti. Google ayrıca önümüzdeki yılın başlarında gelecek olan Samsung’un katlanabilir akıllı telefonu hakkında da bazı bilgileri açığa çıkardı.

We just announced support for foldables at #AndroidDevSummit, a new form factor coming next year from Android partners.



Android apps run seamlessly as the device folds, achieving this form factor's chief feature: screen continuity. pic.twitter.com/NAfOmCOY26