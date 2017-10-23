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Kayserili Adam Facebook Canlı Yayınında İntihar Etti

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk İnternet
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Kayseri'de yaşayan 54 yaşındaki Ayhan Uzun, akşam geç saatlerde yaptğı Facebook canlı yayın paylaşımında kan dondurucu bir şekilde intihar ederek izleyenleri şok etti.

Ayhan Uzun, intihar etmeden önce canlı yayın sırasında yaptığı konuşmada kızının evlilik ve nişan sürecinde yaşadığı olaylardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve aile yakınlarına, kendisine gereken önemi vermedikleri için sitem etti. Kendsinin yerine başka bir aile ferdinden kızının istenmesinden şikayetçi olan Ayhan Uzun canlı yayın sırasında bu olaydan sorumlu tuttuğu insanlara beddua ederken kendisine gelen, intihar etmemesine yönelik yorumlara kulak asmadı ve silahının tetiğini çekerek hayatına son verdi.

Kızının kendi rızası olmadan evlendirildiğini ifade eden Ayhan Uzun, Facebook hesabında intihar öncesinde "Akşam Canlı Yayın Var", "Vasiyetimdir beni bu hale koyanlar cenazeme gelmesin" paylaşımlarını yapmıştı. 22.30 civarında başlayan canlı yayın çok kısa sürdü ve üzücü olay gerçekleşti. Olay sonrasında Ayhan Uzun'un yaşadığı eve gelen aile yakınları 54 yaşındaki adamın cesediyle karşılaştıktan sonra yetkililere haber vermiş.

Facebook, bir süre önce intihar önleme amacıyla özel bir destek bölümü oluşturmuştu. Sosyal medya devi canlı yayın hizmetini kullanıma açtıktan sonra canlı yayında intihar olaylarında ciddi bir yükselme görüldü, bu da Facebook'u intihar önleme araçlarını geliştirmeye itti. Fakat bu araçların çok etkili olduğu söylenemez, ülkemizde aktif olan destek sayfasında ise halen yerel bir kaynağa yönlendirilme yapılmadığı göze çarpıyor:

https://www.facebook.com/help/103883219702654

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ETİKETLER: facebook canlı yayın intihar

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