Kendini Yok Eden Dosyalar Paylaşabileceğiniz Firefox Send Yayında

Mozilla, uçtan uca şifrelenmiş dosya platformu Firefox Send için beklenen açıklamayı yaptı. Paylaşılan dosyanın bir süre sonra kendini sildiği, güvenliği üst seviyede olduğu yeni paylaşma sistemi, bugün itibarıyla testlerden çıkarak, herkesin kullanımına açıldı.

Sisteme yüklediğiniz dosyanın sunucularda kalacağı tarihi ya da kaç kişi tarafından indirilebileceğini seçebildiğiniz Firefox Send, hassas dosyaların paylaşımını kolaylaştırmak adına gün yüzüne çıkarılmıştı. Şifreleme sistemi ile dışarıdan müdahaleleri engellemeye gayret gösterdiklerini söyleyen Mozilla, bütün herkesin kullanabileceği, sade ve güvenli bir sistemi, ücretsiz olarak sunabildikleri için oldukça mutlu olduklarını da dile getirdi.

Şimdilik dosyaya yayın süresi koyma ve indirme sayısı belirleme gibi özellikleri bulunan sistemin ilerleyen günlerde daha da geliştirilebileceği söylenenler arasında yerini aldı. Gönderilen kişinin dosyayı kopyalayarak tekrar yayınlanmasının önünde engel olmaması sebebi ile daha direkt paylaşımlar için kullanılması muhtemel olan Firefox Send’in, birbirlerine güven duyan iki taraf arasında gönül rahatlığı ile kullanılabileceği bildirilirken, alternatif sistemlere göre çok daha sorunsuz, güvenlikli ve üçüncü kişilerin müdahalesine kapalı olduğu aktarıldı.

Birçok kişinin işine yarayabilecek özellikler sunan Firefox Send sistemini kullanmak için bir tarayıcıdan internet sitesine giriş yapmanız, dosyanızı yükledikten sonra ortaya çıkan bağlantı adresini ilgili kişiye göndermeniz yeterli.