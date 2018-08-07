Keşif Uydusu Kuyruklu Yıldızı Görüntüledi! İşte O Görüntüler

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, TESS (Transition Exoplanet Survey Satellite) isimli gezegen keşif uydusunu nisan ayında uzaya fırlatmıştı. Daha önce çektiği bazı fotoğraflar NASA tarafından paylaşılan uydu, bu defa da bir kuyruklu yıldızı kayda aldı.

25 Temmuz’dan itibaren bilimsel gözlemlerine başlayan TESS, Dünya'ya 48 milyon kilometre uzaklıktaki C/2018 N1 isimli bir kuyruklu yıldızı görüntüledi. TESS kuyruklu yıldızı, Güneş yörüngesinde seyir halindeyken 17 saat boyunca kayda aldı. TESS’in kuyruklu yıldızın geçişini kaydettiği videonun hızlandırılmış kısa bir versiyonu NASA’nın resmi sitesinde yayınlandı. Videoda sağ taraftan gelen ışık topu şeklindeki kuyruklu yıldızın sola doğru hızla ilerlediği görülürken, aynı zamanda arka planda birçok gezegen, yıldız ve asteroid olduğu görülüyor.

C/2018 N1, NASA'nın dünya yakınındaki gök cisimlerini inceleyen NEOWISE uydusu tarafından ilk kez 29 Haziran'da keşfedilmişti. Gezegen Araştırma Uydusu TESS'in operasyonları, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi iş birliği ile yürütülüyor. TESS’in uzaydaki gözlem görevine 2 yıl boyunca devam edeceği ve yeni görüntüler kaydetmeye devam edeceği belirtiliyor.