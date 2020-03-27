Kim Kardashian, Lahmacuna 'Ermeni Pizzası' Deyince Ortalık Karıştı!

Dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian, dün akşam evine lahmacun sipariş etti ve bunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ancak Kardashian, yaptığı paylaşım sırasında lahmacunu 'Ermeni pizzası' diye tanıttı. Lahmacunu bu şekilde tanıtması, bazı takipçilerinin tepki göstermesine neden oldu.

Şu sıralar herkes gibi evinde karantinada bulunan ve eşi ve dört çocuğuyla birlikte vakit geçiren Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde evde sıkıldığını söylemişti. Hatta evinin sinema salonunda çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan ünlü yıldız, insanlarla dalga geçer gibi “Çocukları nasıl oyalacağım, fikri olan var mı?” diye sormuştu.

Oysaki, daha önce yaptığı paylaşımlardan, Kardashian’ın evinde sinema, oyun, spor salonu gibi çeşitli etkinlikler için özel alanlar olduğu birçok takipçisi tarafından biliniyor. Buna rağmen Kardashian’ın böyle bir evde sıkılıyorum diyerek paylaşım yapması oldukça ilginç.

Kardashian’ın dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı lahmacun paylaşımı ise daha da ilginçti. Evine lahmacun sipariş eden ve “Bu bir Ermeni pizzası” diyen Kardashian, bu sözleriyle takipçilerini bir hayli şaşırttı. Kardashian’ın bu paylaşımı, özellikle Türkiye’de büyük tepkilere yol açtı.