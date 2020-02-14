Kingdom Come: Deliverance ve Aztez, Epic Games Store'da Ücretsiz Oldular

Epic Games Store mağazasının bu haftaki ücretsiz oyunları aktif oldular. Kingdom Come: Deliverance ve Aztez oyunlarını bir hafta süreyle ücretsiz olarak hesabınıza ekleyerek istediğiniz zaman indirebilirsiniz. Haftaya verilecek olan oyun ise Faeria olacak.

Kingdom Come: Deliverance

Warhorse Studios tarafından geliştirilmiş olan oyun 1403 yılında ve savaşın kasıp kavurduğu Bohemya topraklarında geçiyor. Macar kral Sigismund'un emri altındaki Cuman paralı askerleri devasa gümüş kaynağı olan Skalitz köyüne baskın düzenliyorlar. Bu baskın sırasında ailesini ve arkadaşlarını kaybeden demircinin oğlu Henry, Sigismund'un istilasına karşı direniş hareketinin başındaki Lord Radzig Kobyla'ya katılıyor. İntikam yemini eden Henry, Bohemya'nın meşru kralı ve aynı zamanda Sigismund'un üvey kardeşi olan Wenceslaus IV'ü tahta geçirmek için büyük bir mücadeleye girişiyor.

Aztez

Team Colorblind tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan Aztez, kayan bir ekran üzerinde oynadığınız sıra tabanlı stratejiye dayalı bir dövüş oyunu. İspanyol istilasının yirmi yıl öncesinde geçen oyunda, kılıç, mızrak, bıçak ve sopa kullanarak Aztek İmparatorluğu baz alınarak oluşturulmuş mekanlarda dövüşerek yolunuzda ilerliyorsunuz.

Her iki oyunda 20 Şubat 2020 Perşembe günü TSİ 18:59'a kadar Epic Games Store mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek. Kütüphanenize bir defa eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacak.