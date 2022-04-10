Kingdom Hearts 4 Resmi Olarak Duyuruldu

Square Enix, bugün oyunlarının 20. yıl dönümü etkinliğinde Kingdom Hearts 4 ve Kingdom Hearts Missing-Link'i resmen duyurdu.

Duyuruya Kingdom Hearts 4'ün ilk fragmanı da eşlik etti. Fragman, yeni Quadrarum dünyası Sora'yı göstermekle kalmayıp, oynanışa kısa bir ön bakış atmamızı sağladı. Duyuru fragmanı, eski Kingdom Hearts oyunlarınınkine benzer bir sanat stilini açıkça gözler önüne seriyor. Fragman, Sora'nın huzur içinde uyanıp gökyüzünde beliren büyük tehdite habersizce bakışlarıyla başlıyor. Donald ve Goody de Kingdom Hearts 4 fragmanının en sonunda kısaca görünüyor.

Kingdom Hearts 4 Ne Zaman Çıkacak?

Kingdom Hearts 4 tanıtım fragmanı, oyunun yayınlanmasını bekleyebileceğimiz platformları bir kenara bırakın, herhangi bir çıkış tarihini veya çıkış dönemini bile belirtmiyor. Bu, hayranlara oyunun çıkış tarihinin yakın bir gelecekte olmayabileceğinin sinyalini verebilir çünkü Square Enix oyunun geliştirme aşamasının daha başlarında olduklarını belirtti.

Etkinlik sırasında yeni bir Android ve iOS oyunu olan Kingdom Hearts Missing-Link de duyuruldu. Bu, Scala ad Caelum diyarında geçen bir oyun ve oyuncuların "kalpsizlere karşı heyecan verici savaşlara katılmalarına ve yeni, orijinal bir hikaye keşfetmelerine" izin verecek. Oyunun ayrıca 2022'nin ilerleyen aylarında kapalı beta sürecine geçmesi bekleniyor.

Kingdom Hearts 4'ün tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Peki siz serinin yeni oyunundan neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.