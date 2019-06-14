Kocası TikTok Kullanmasını Yasaklayınca İntihar Etti

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde yaşayan ve 2 çocuk sahibi olan 24 yaşındaki kadın, gününün büyük bölümünü TikTok'ta geçiriyordu. Kocası tarafından TikTok kullanması yasaklanan kadının, ilerleyen günlerde içerisinde bulunduğu duruma daha fazla dayanamayak zehir içtiği ve intihar ettiği öğrenildi.

Hindistan'da yaşanan olaya göre 24 yaşındaki Anitha isimli kadın TikTok’ta çok fazla vakit geçiriyor, çocuklarını ihmal ediyor ve telefonundan bir türlü kurtulamıyordu. En sonunda kocası Shiva da eşinin TikTok kullanmasını engelledi ve telefonunu bir süre elinden aldı. Kendisine verilen bu ceza sonrasında Anitha'nın yasağa dayanamadığı ve zehir içtiği belirtildi.

Zehir içerken kendisini videoya alan ve WhatsApp aracılığıyla Singapur’daki kocası Shiva’ya gönderen Anitha, video sırasında bayıldı. Bunun üzerine Shiva hemen komşulara haber vererek Anitha'nın hastaneye götürülmesini istedi. Ancak Anitha'nın hastane yolunda hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu ölüm üzerine tüm gözler TikTok bağımlılığına çevrilmiş durumda.

TikTok Hindistan'da Yasaklanabilir

Daha önce de yine Hindistan'da meydana gelen TikTok kaynaklı ölümlerden sonra platform yetkililerinin önlem alması bekleniyor. Bir süre önce Hindistan'da yasaklanan TikTok uygulaması baskılar üzerine tekrardan indirmeye açılmıştı. Bakalım Hint hükümeti ve TikTok yönetimi bu intihar sonrasında ne yapacak? Bekleyip hep birlikte göreceğiz.